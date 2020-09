Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente): «Nel nostro programma un assessorato con delega ai bambini»

Genova. «I bambini sono il futuro, per questo motivo ritengo che sia fondamentale creare una delega ad hoc, un soggetto che tuteli le loro esigenze, che si coordini con gli altri membri della Giunta Regionale e metta al centro le loro esigenze» – afferma Marco Scajola, che prosegue: «Abbiamo maturato questa decisione durante il lock down; in questo periodo terribile, surreale, i bambini hanno dimostrato un grande spirito di adattamento, una grande capacità di rispetto delle regole.

Ho ammirato il modo in cui hanno affrontato l’emergenza Covid, sono convinto che dovremmo ascoltare i giovani con più attenzione, perché hanno tanto da trasmetterci».