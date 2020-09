Imperia. «In questi cinque anni la Regione Liguria ha considerato lo sport un elemento importante per il benessere sia dei giovani, sia degli anziani. Lo sport, inoltre, è anche un importante volano per il turismo -afferma Marco Scajola, che prosegue – Molte manifestazioni e grandi eventi nel Ponente si sono potuti realizzare, in questi anni, anche grazie al prezioso contributo della Regione Liguria. L’amministrazione Toti ha sostenuto tutte le politiche volte alla creazione ed all’implementazione di impianti sportivi. In passato ho ricoperto per alcuni anni il ruolo di Assessore allo Sport del Comune di Imperia, mi sono impegnato affinché si potessero realizzare importanti strutture sportive, proprio perché lo sport ha bisogno di impiantistica e di spazi idonei per favorire questa straordinaria attività. Anche come padre di famiglia, ritengo che tutti i bambini debbano poter praticare un’attività sportiva , perché è sana per la loro crescita psicofisica ed importante per lo sviluppo delle attività sociali e relazionali, che emergono grazie allo sport. La politica di vicinanza al mondo delle associazioni sportive, portata avanti dal Presidente Toti deve proseguire. In questi cinque anni, grazie a fondi regionali, si sono potute finanziare molte manifestazioni, alcune realizzate esclusivamente grazie all’intervento economico della Regione Liguria, che hanno fatto registrare numeri importati di presenze, con ricadute positive sull’economia del nostro territorio. In questi cinque anni c’è stato un rapporto costante tra le Regione Liguria e le associazioni, non solo sportive. Il nostro impegno è quello di continuare ad incentivare quanto fatto in relazione alle associazioni in generale, che sono attori fondamentali del nostro territorio».

Marco Scajola conclude: «Come Assessore Regionale sono sempre stato presente agli eventi sportivi in tutta la provincia, proprio per rimarcare la nostra vicinanza ed il nostro sostegno alle associazioni sportive»