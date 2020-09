Manifesto a Isolabona, Ioculano replica alla Lega: «Si tratta di una banale dimenticanza»

Isolabona. «Ci scusiamo per l’episodio del manifesto, purtroppo si tratta di una banale dimenticanza che però non doveva succedere, e abbiamo chiesto immediatamente a chi l’ha affisso di andare a toglierlo.

Pur essendo corretto lo spazio dove è affisso poiché a Isolabona si condivide per tutte le comunicazioni uno spazio comune, avrebbe dovuto essere tolto giorni fa. Si tratta di una dimenticanza senza dolo, e ce ne scusiamo.

In compenso notiamo quanto la Lega come al solito non scenda nel dialogo politico parlando di contenuti – noi invece stasera alle 19.30 saremo in passeggiata mare a Bordighera per parlare di sanità, tema molto scomodo per il carroccio – ma si attacchi a questo genere di polemiche sterili» – replica Enrico Ioculano alla Lega.