Maltempo, per il meteorologo Pennellatore rischio temporali nel pomeriggio

Sanremo. Dopo una notte tranquilla, nonostante l’allerta gialla per l’Imperiese diramata da Arpal fino alle 9 di oggi, il meteorologo Achille “Kiki” Pennellatore ha annunciato possibili temporali in provincia e nella vicina Costa Azzurra. «Eccoci al GIALLO anche su CARF (Costa Azzurra e Riviera dei Fiori), Imperiese, dalle 9 e fino alle 21 per la possibilità, non certezza, un minimo rischio di qualche rovescio anche temporalesco indifferentemente, su mare, costa e interno, specie nel primo pomeriggio fra le 13 e le 15», dichiara Pennellatore.

La situazione dovrebbe migliorare dopo le 21, quando secondo Pennellatore si torna al “verde”, ovvero all’assenza di allerta. Per martedì previsto bel tempo con un po’ di vento Grecale/Levante.

Codice Arancio, invece, per rovesci su Genovesato e Tigullio.