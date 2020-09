L’università Pegaso sceglie Imperia come nuova sede di esami, Scajola: «Unisce formazione, sport e turismo»

Imperia. La città di Imperia punta su formazione e sport. Nei mesi scorsi, il Comune aveva pubblicato una manifestazione d’interesse per l’affidamento di un servizio di integrazione dell’offerta formativa ai fini dello sviluppo del territorio. Questo ha portato l’università telematica Pegaso, che può vantare oltre 100mila iscritti in tutta Italia, a scegliere il Capoluogo del Ponente come sua nuova sede di esami. Le sessioni si svolgeranno a Villa Grock e nella Biblioteca Civica Lagorio. All’interno di quest’ultima sarà presente stabilmente una segreteria per informazioni e iscrizioni.

«La scelta di Imperia nasce dalla propensione della città allo sport. Abbiamo percorsi formativi dedicati al mondo sportivo e crediamo che qui possano avere un ottimo sviluppo. Ma a Imperia verranno svolti esami di tutte le facoltà. Mediamente si tratterà di 700-800 persone che raggiungeranno Imperia ad ogni sessione. Ritengo che la nostra presenza potrà dare risposta alle molteplici istanze di formazione e che potremo contribuire a rappresentare un volano per l’accesso al mondo delle professioni e dello sviluppo del territorio», spiega il responsabile della sede di Imperia, Carmine Maffettone.

«Imperia ha intrapreso un percorso di crescita e l’interesse di un’importante realtà del mondo della formazione non può che farci piacere. Il fatto che tutto sia partito da un discorso di tipo sportivo, con il lavoro che sta portando avanti l’assessore Vassallo, è un motivo di soddisfazione ulteriore. Imperia come sede di esami per un’università telematica significa anche tante persone che arriveranno nella nostra città, che potranno conoscerla e visitarla. È un’iniziativa che lega quindi formazione, sport e risvolti turistici», commenta il sindaco Claudio Scajola.

Per informazioni e iscrizioni, dal primo ottobre sarà possibile contattare la segreteria al numero 0183 /680958 oppure recarsi di persona in Piazza de Amicis 7.