Luigi Sappa (Forza Italia-Polis): «Recovery Fund e Mes, un Piano Marshall dei giorni nostri»

Sanremo. Il candidato alle prossime elezioni regionali Luigi Sappa ospite dei nostri studi parla delle risorse in arrivo nel nostro Paese attraverso il Recovery Fund e il Mes, le misure indicate dall’Europa per rilanciare l’economia del Continente fortemente penalizzata dalla e di come dovranno essere impiegate attraverso la Regione in Liguria e, in particolare nel Ponente.

Sanità, infrastrutture e lavoro sono i settori sui quali secondo Sappa occorre puntare maggiormente.

