Sanremo. Lo splendido scenario di Villa Nobel fa da cornice all’evento organizzato per il candidato di Forza Italia – Polis Luigi Sappa alle prossime elezioni regionali: un incontro con le categorie economiche, gli amministratori, le forze sociali, i cittadini.

«C’è il confronto su idee e cose da fare, per mettere a fuoco i temi fondamentali per il rilancio e la crescita del nostro Ponente Ligure – ha scritto l’ex sindaco del capoluogo e presidente della Provincia, sulla sua pagina Facebook – temi che dovranno trovare assolutamente la giusta attenzione nel prossimo consiglio regionale».

di 20 Galleria fotografica Luigi Sappa a Villa Nobel









Foto 2 di 2



«E’ doveroso un incontro a Sanremo, in una bellissima location, innanzitutto per spiegare le motivazioni che mi hanno indotto a candidarmi a consigliere regionale – afferma Luigi Sappa – Noi, il popolo di Polis e tutto il centro destra costituito da moderati, liberali, socialisti, cristiani e quelli che sono contro le forme di giustizialismo becero e contro un’Europa unita, vogliamo dare voce al popolo dei non rassegnati. Noi non siamo rassegnati. Abbiamo la necessità ogni giorno di rivendicare la forza del nostro pensiero per mandare avanti l’Italia. Questa è la forza che mi motiva alla candidatura regionale».

(Notizia in aggiornamento)