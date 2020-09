Sanremo. C’è la Città dei Fiori, ponente ed entroterra, la sanità ed il ritorno dell’ospedale Borea a pieno regime al centro del programma elettorale di “Liguria Popolare”.

«Ringrazio tutti quelli che hanno affrontato l’emergenza covid con grande sacrificio, a rischio della vita» dice il candidato Tonino Bissolotti riferito al personale sanitario tutto. Poi spiega: «L’ospedale Borea è un eccellenza del territorio ma dei reparti rimangono chiusi. Adesso che il coronavirus non è più un emergenza ma una quotidianità bisogna individuare una struttura interamente dedicata a questa patologia, che non sia il Borea. Bisogna anche investire nella qualità del personale. Sanremo è un città baricentrica in provincia, con il maggior numero di abitanti e turisti, per questo ci devono essere i reparti migliori a pieno regime. Il punto nascita poi, deve ritornare a Sanremo. Per quanto riguarda il futuro ospedale unico, questo lo ritengo indispensabile, però è finito il tempo delle parole e dei proclami, deve arrivare il tempo della verità».

Sul tema dell’ospedale unico gli fa eco l’ex consigliere comunale e medico Enrico Trucco, che pur non volendo più entrare in politica attiva garantisce il suo appoggio all’amico Bissolotti: «Nel 2007 si diceva che l’ospedale unico a Taggia sarebbe stato completo nel 2016. Ed oggi non sono ancora nemmeno partiti i lavori – afferma Trucco, che aggiunge – Mancano i reparti di pediatria, ostetricia, neurologia. E’ stata ridimensionata gastroentereologia che era un’eccellenza.Il punto nascita è a Imperia. Reparti e personale devono ritornare a Sanremo».