L’imprenditore imperiese Matteo Alberti sostiene la candidatura di Marco Scajola: «Ottimo amministratore sempre presente sul territorio»

Imperia. Matteo Alberti, giovane imprenditore imperiese, a capo, insieme al padre Alberto, della storica azienda Latte Alberti, sostiene la candidatura di Marco Scajola alle prossime elezioni regionali.

In un video postato sulla pagina Facebook dell’Assessore uscente Marco Scajola, Matteo Alberti fa un’analisi sulla situazione economica attuale, in cui sottolinea la capacità dei giovani imprenditori locali di reagire durante il lockdown:

«Nessuno è rimasto a guardare, tutti ci siamo rimboccati le maniche per trovare nuove soluzioni in una situazione del tutto nuova. In un’azienda è fondamentale rimanere fedeli ad alcuni principi, indipendentemente dall’andamento del mercato: il rispetto del lavoro, la valorizzazione dei propri collaboratori, essere concreti rispetto agli obiettivi dati e soprattutto mantenere la parola data.

Questi principi sono fondamentali per non deludere chi si fida di te, credo che tutti questi valori debbano caratterizzare anche l’operato degli amministratori pubblici».

Matteo Alberti conclude esprimendo il suo sostegno a Marco Scajola: «Marco tu sei un ottimo amministratore pubblico, perché tu pratichi tutti questi valori nella tua azione amministrativa. Rinnovo la mia stima nei tuoi confronti ed in bocca al lupo!».