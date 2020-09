Leader di Forza Italia colpito da covid, Antonio Tajani a Imperia: «Berlusconi? E’ in ottima forma»

Imperia. «Berlusconi è in ottima forma, ci ho parlato questa mattina, poco prima di arrivare a Imperia. Oggi parlerà a Genova in collegamento telefonico intanto per rassicurare tutti i suoi sostenitori, ma anche per confermare il suo impegno nella campagna elettorale di queste regionali». Lo ha detto l’onorevole Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, dalla biblioteca civica di Imperia, a margine di un incontro politico in vista delle elezioni regionali di settembre che vedono Forza Italia correre per il presidente uscente Giovanni Toti, insieme con Polis e Liguria Popolare.

E’ notizia di ieri che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. Per questo Tajani ha rassicurato i simpatizzanti sulle condizioni di salute del presidente. «Naturalmente non potrà partecipare di persona, fisicamente, alla campagna elettorale – ha aggiunto Tajani, che ha quindi escluso la possibilità di un tour elettorale di Berlusconi – Ma si impegnerà con interviste, dichiarazioni, telefonate, messaggi televisivi e via social. Sarà, insomma, più attivo che mai. Deve rispettare le regole della quarantena quindi per 15 giorni deve restare assolutamente bloccato».