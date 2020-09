L’autunno arriva puntuale in Costa Azzurra, previsti temporali e vento forte fino al prossimo weekend

Arriva l’autunno in Costa Azzurra, sincronizzato con il cambio di data del 21 settembre. In barba al luogo comune “non ci sono più le mezze stagioni”, presente anche in Francia con, grosso modo, “il n’y a plus de demi-saisons”, nella vicina oltralpe, secondo quanto riporta Nice-matin, già da oggi si avranno rovesci più frequenti con temporali sparsi dopo le 12. Il termometro segnava all’alba una ventina di gradi Celsius sulla costa, tra i 13 e 18 nell’entroterra, temperature non certo estive.

Anche domani, martedì 22, temporali ed acquazzoni segneranno la giornata. Alla mattina sul litorale “azuren” partiranno dei rovesci, con tanto di tuoni e fulmini, che si sposteranno verso l’interno, andando ad interessare le dorsali delle Alpi Marittime. Sino alle porte del Mercantour, sempre secondo il quotidiano nizzardo, sarà sempre più raro vedere qualche momentanea quanto breve schiarita. Le temperature varieranno dai 19 gradi ai 23 sulla costa e dai 12 ai 20 nell’entroterra. Forti raffiche di vento spazzeranno le cime, del sopracitato massiccio montuoso che si erge, vicino al confine italo-francese.

Mercoledì, a quanto dicono le previsioni elaborate da “Météo-France”, si partirà con un tempo soleggiato nelle prime ore del mattino, per poi assistere ad un peggioramento verso metà giornata con rovesci su tutto il dipartimento transalpino. Il sole si farà rivedere al tramonto all’inizio di una notte, prevista con il cielo terso. La colonnina di mercurio dovrebbe segnare tra i variano 18 e 23°C a Nizza, tra gli undici e i 25 in Val Roja. Si stima che si avranno raffiche di vento su sull’intero dipartimento con raffiche fino a 55 chilometri orari vicino a Théoule-sur-Mer.

Anche giovedì le condizioni meteo partiranno bene per poi peggiorare nel pomeriggio. previste piogge sparse un po’ ovunque sulla Costa Azzurra e relative Alpi marittime. Sono attese temperature fino a 25 gradi sul mare e tra i 17 e i 21 nell’entroterra con un vento persistente sulle alture.

Il venerdì assomiglierà ai precedenti giorni della settimana: sole al mattino e progressivo deterioramento con nuvole, rovesci e temporali nel resto del dì. Le temperature dovrebbero variare tra i 18 e i 23 Celsius sulla costa e sotto i 20 all’interno.

Buone notizie per il fine settimana, i metereologi francesi parlano di sole splendente con temperature piacevoli, ma certo non estive.