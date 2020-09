Imperia. Marco Scajola oggi ha incontrato un gruppo di giovani imprenditori imperiesi, in un meeting organizzato dall’imprenditore Alberto Alberti.

I temi trattati hanno riguardato le azioni intraprese dalla Regione Liguria, in particolare dall’assessore uscente Marco Scajola, tutte le novità in campo urbanistico ed edilizio che interessano il mondo imprenditoriale, come ad esempio le semplificazioni burocratiche ed amministrative che agevolano il lavoro delle aziende liguri, ovvero meno burocrazia e più autocertificazioni, per poter ampliare i propri spazi e poter lavorare al meglio delle condizioni.

Marco Scajola ha trovato il sostegno degli imprenditori, molti dei quali giovani, che vogliono dare forza al territorio del Ponente con le proprie aziende, garantendo produttività e posti di lavoro al territorio.