Diano Marina. La Polisportiva Riviera Volley Grafiche Amadeo e l’assessorato Sport, nella persona di Veronica Brunazzi, esprimono massima soddisfazione perché Diano Marina sarà con la sua tappa 2×2 femminile la prima tappa italiana valvole per i punti della classifica assoluta.

In soldoni il torneo di Diano Marina del 19 – 20 settembre sarà ufficiale Fipav nazionale e regionale e valido per la classifica punti nazionale, sarà di sicuro più dispendioso per i protocolli da seguire ma avranno il primato di essere i primi ad aprire i tornei ufficiali.

«Ora attendiamo le iscrizione delle coppie con la possibilità di aprire il torneo a 24. I campi gara sono 2 e posti sull’arenile comunale tra le spiagge Bbsport, ex Camandone- Chiosco Sottoilsole e la Gm. Gestori Municipali.