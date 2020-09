La sanremese Angelica Sara sbarca alle semifinali dei campionati italiani Under 11 a Loano

Sanremo. La sanremese Angelica Sara sbarca alle semifinali dei campionati italiani Under 11 femminili 2020 by Noberasco, in corso di svolgimento al circolo del tennis di Loano gestito dall’Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini. Questa mattina scenderà in campo contro Carola Manfredonia.

Nei quarti di finale, disputati ieri, Angelica Sara, sanremese, ha prevalso per 57 76 71 su Micol Salvadori, mentre la pugliese Carola Manfredonia ha sconfitto per 64 61 Martina Cerbo.

Per quanto riguarda il doppio, alle 15 di oggi andranno in scena le semifinali. Martina Cerbo e Angelica Sara giocheranno contro Sara La Noce e Federica Cassanelli mentre Carola Manfredonia e Chiara Dal Pozzo incontreranno Micol Salvadori e Noemi Pierfederici.

Di seguito il tabellone del torneo di doppio:

Ottavi di finale

Sara La Noce / Federica Cassanelli b. Michelle Chessa / Elettra Beecroft 64 60

Bianca Baroglio / Matilde Lampiano Garbarini b. Sofia Segantin / Martina Morotti 75 46 10-5

Serena Agostini / Irene Friso b. Kate Stroppiana / Camilla Falco 75 67 10-6

Martina Cerbo / Angelica Sara b. Alessia Gervasio / Mila Maria Fossati 60 61

Carola Manfredonia / Chiara Dal Pozzo b. Asia Basiletti / Vittoria Vignolini 76 63

Carola Pessina / Victoria Gramaticopolo b. Arianna Galeazzi / Alice Vezzadini 63 62

Micol Salvadori / Noemi Pierfederici b. Chiara Volante / Giorgia Buccinotti 63 75

Alice Iozzi / Elena Toccacieli b. Emma Myriam Fontana / Ginevra Batti 63 61

Quarti di finale

Sara La Noce / Federica Cassanelli b. Bianca Baroglio / Matilde Lampiano Garbarini 76 60

Martina Cerbo / Angelica Sara b. Serena Agostini / Irene Friso 61 64

Carola Manfredonia / Chiara Dal Pozzo b. Carola Pessina / Victoria Gramaticopolo 63 26 10-7

Micol Salvadori / Noemi Pierfederici b. Alice Iozzi / Elena Toccacieli 64 75