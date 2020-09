La grande fotografia incontra Pieve di Teco, l’autunno parte con il ritorno di un ospite d’eccezione: Damiano Errico

Pieve di Teco. La grande fotografia incontra Pieve di Teco domenica 27 settembre con tre appuntamenti importanti: le due mostre fotografiche di Damiano Errico e di Sharon De Luca e, in conclusione di giornata, la conferenza di Damiano Errico “Il mio viaggio fotografico attraverso la pittura”.

Il Comune di Pieve di Teco ed Evoluzione Fotografica, in una collaborazione collaudata che rende grandi gli eventi, inaugurano le due mostre di Damiano Errico e Sharon De Luca in anteprima presso l’Auditorio Rambaldi in piazza Borelli 1 a Pieve di Teco.

Le opere di Damiano Errico raccontano il percorso che ha portato l’autore nel diventare da pittore a fotografo. Il titolo della mostra “Il mio viaggio fotografico verso la pittura” è un «viaggio di ricerca, partendo dai grandi maestri della storia dell’arte, incontrando amori, miti, angeli e divinità».

In contemporanea, come un discorso dialogico tra fotografo-pittore e soggetto, “La perfezione sensuale dell’istante” è la mostra fotografica di Sharon De Luca, legata a Errico per esserne stata modella e musa, con una serie di scatti realizzati da autorevoli esponenti della fotografia, tra cui lo stesso Damiano Errico e Giovanni Gastel. Nel percorso espositivo Sharon racconta, immagine dopo immagine, cosa rappresenti l’essere modella della luce attraverso l’obiettivo della fotocamera. A conclusione della giornata, la conferenza del fotografo Damiano Errico dalle 17,45 alle 19, a cui seguirà un rinfresco per suggellare un evento di così grande portata. Le due mostre e la conferenza con il rinfresco sono a ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.

Il weekend a Pieve di Teco avrà un ulteriore sviluppo per gli appassionati di fotografia. Un appuntamento imperdibile con “La fotografia tra Bacco e Venere”. Un workshop di ritratto in stile pittorico tenuto dal grande Damiano Errico e organizzato da Evoluzione Fotografica con il patrocinio del Comune di Pieve di Teco nei giorni di 26 e 27 settembre. Per in formazioni e prenotazioni visitare il sito www.evoluzionefotografica.it oppure chiamare i numeri 348.9135767 Domenico – 335.386902 Massimo.

La collaborazione tra il Comune di Pieve di Teco ed Evoluzione Fotografica con la partecipazione di Damiano Errico non è certo una novità. Già a giugno, Pieve di Teco è stata il set di altissimo livello di un workshop con il famoso fotografo campano che, affascinato dalle bellezze del luogo e il grande successo riscosso, ha deciso di ritornare in settembre, suggellando un patto di amicizia.

Damiano Errico è famoso per le sue fotografie che sembrano dipinti realizzate con un attento studio della Luce – doveroso il maiuscolo – e delle scene tanto amate dai pittori del passato, Caravaggio per eccellenza. Come è accaduto a giugno, il Maestro metterà a disposizione le proprie conoscenze per trasformare il sensore della fotocamera in una tela da pittore. Un’esperienza teorico e pratica unica nel suo genere che permette di convertire la bellezza di ambienti e modelle in vere e proprie opere d’arte.

Errico nasce come pittore per poi votarsi nel corso degli anni alla fotografia. Gli piace definire i suoi soggetti “vestiti di luce”. Spesso utilizza anche abiti d’epoca per i suoi ritratti.

Per informazioni:

Comune di Pieve di Teco 0183.36313

Evoluzione Fotografica www.evoluzionefotografica.it oppure chiamare i numeri 348.9135767 Domenico – 335.386902 Massimo.