La Federazione Italiana Balneari della Liguria non prende parte alla contrapposizione politica per le regionali

Genova. La Federazione Italiana Balneari della Liguria tiene a precisare che come di consuetudine non prenderà parte alcuna alla contrapposizione politica per le prossime elezioni regionali.

Nel contempo smentisce qualsiasi posizione politica presa da esponenti sindacali affiliati che devono considerarsi mere posizioni personali non riconducibili alla intera categoria balneare Federazione Italiana Balneari Liguria.