Sanremo. Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri ha ricevuto la visita istituzionale del senatore Giuseppe Zhu, presidente associazione Cina-Italia di Shanghai, parlamentare e delegato del governo cinese per i rapporti Italia-Cina.

Nel corso di un primo incontro conoscitivo risalente allo scorso luglio, il primo cittadino di Sanremo e il senatore della Repubblica popolare cinese avevano espresso il comune desiderio di rafforzare i legami tra i due territori. Tale auspicio si è concretizzato nei giorni scorsi, con la firma di un accordo che prevede sviluppi di carattere commerciale, culturale e turistico tra i territori.

Questa mattina, prima della conferenza stampa di presentazione, l’amministrazione comunale sanremese si è riunita in conference call con numerosi rappresentanti governativi della Contea di Chongming di Shanghai della Repubblica Popolare Cinese. Durante la conference call, sono stati approfonditi diversi aspetti legati alle potenzialità di sviluppo di interscambi culturali ed economici tra i due territori.

Un primo risultato di tale accordo è però già stato perfezionato e ha una notevole rilevanza: il Comune di Sanremo parteciperà alla decima edizione del “China Flower Expo”, il più grande e influente evento cinese dedicato ai fiori che si svolgerà dal 21 maggio al 2 luglio 2021 nella Contea di Chongming di Shanghai, da sempre rinomata per la coltivazione dei fiori.

La manifestazione “China Flower Expo” è uno dei più grandi eventi fieristici al mondo dedicato al fiore: si sviluppa su un’area di 10 chilometri quadrati dove sono ospitate anche specie provenienti da diversi paesi e regioni del mondo e conta ogni anno circa 3 milioni di visitatori. Alla nostra città verrà dedicata un’area del parco espositivo. Il Comune di Sanremo progetterà Io spazio concesso, il layout e i contenuti tematici dove verranno esposti i prodotti del florovivaismo del nostro territorio.

La partecipazione della nostra città a “China Flower Expo” è il primo step del rapporto di collaborazione tra il Comune di Sanremo e la Contea di Chongming di Shanghai (Repubblica Popolare Cinese), fmalizzata a promuovere forme di cooperazione e comunicazione in diversi settori quali economia, commercio, scienza, tecnologia, cultura e, appunto, floricoltura.

Molte tematiche sono già state anticipate nella serata di ieri, quando il sindaco Alberto Biancheri, insieme agli assessori al turismo Giuseppe Faraldi e alla floricoltura Lucia Artusi e al consigliere comunale Marco Viale, ha accompagnato il senatore Giuseppe Zhu e due importanti imprenditori cinesi in un tour cittadino che ha toccato diverse zone di Sanremo per raccontare alcune eccellenze e descriverne le potenzialità: dal porto alle vie dello shopping, dalla Pigna al Casinò. Qui sono stati accolti dal Presidente della Casa da Gioco Adriano Battistotti.

«Sono molto fiducioso che questo rapporto di collaborazione con la Contea di Chongming – commenta il sindaco Alberto Biancheri – potrà crescere e svilupparsi ulteriormente nel tempo, per consolidare rapporti culturali e commerciali tra le rispettive comunità. Le giornate di ieri e di oggi hanno posto basi importanti: ringrazio il senatore Giuseppe Zhu per aver promosso questo nuovo legame di amicizia e collaborazione e lo aspettiamo a Sanremo nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il China Flower Expo, che conosco bene, posso dire che per Sanremo sarà una grande opportunità difar apprezzare le proprie eccellenze ad un mercato estremamente importante».

«É un primo passo per ulteriori sviluppi – conclude l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – perché offre una grande opportunità per ampliare gli scambi di mercato e aprire nuovi orizzonti turistico-commerciali. Sanremo “Città dei Fiori ” è un brand conosciuto a livello internazionale ed è universalmente nota per la produzione floricola oltre che per i grandi eventi quali, ovviamente, il Festival della Canzone Italiana e il Corso Fiorito. La partecipazione alla manifestazione China Flower Expo si inserisce a pieno titolo in questo contesto».