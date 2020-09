L’Enduro Sanremo parteciperà alla prova del tricolore Under23/Senior Maxxis 24mx

Sanremo. Simone Mistretta dell’Enduro Sanremo parteciperà alla prova del tricolore Under23/Senior Maxxis 24mx.

Il sanremese gareggerà nella classe 300 Junior della seconda prova che sarà ospitata dallo storico sodalizio del motoclub Bergamo che dalla valle si trasferisce in pianura, e più precisamente ad Antegnate.

Domenica mattina si darà il via ufficiale alla manifestazione con lo start fissato per le 8.30. Le prove speciali allestite saranno ben quattro, tre Cross Test ed un Extreme Test. La prima ad essere affrontata sarà il Cross Test situata a pochi chilometri dal paddock; a seguire ci sarà l’Extreme Test prima di rientrare al paddock per il C.O.; il giro sarà infatti ad otto, con assistenza unica.

Concluso lo pit stop si raggiungerà Cascina Casello – Isso per la seconda prova fettucciata, prima di recarsi presso la pista di motocross MXE45 ove sarà situato l’Airoh Cross Test, che determinerà il pilota più veloce della giornata per l’omonimo Trofeo.

La stessa prova sarà valevole per il Memorial Enzo Pesenti, a cui è dedicata la stessa pista di cross. Il pilota più performante della gara in questa speciale si aggiudicherà un bellissimo premio della rinomata “Valli Bergamasche”.

Naturalmente tutto sarà preceduto dalle operazioni preliminari del sabato che, come per la prima prova, si svolgeranno secondo un orario prestabilito per ogni pilota. Il briefing è stato invece programmato per le 18.45 e si svolgerà online sui canali social di Italiano Enduro e sul sito www.italianoenduro.com.