Bordighera. Saranno celebrati lunedì 7 settembre alle 15,30 presso la chiesa di Terrasanta a Bordighera, i funerali di Salvatore Migliano, 81 anni: l’ex marinaio e gestore delle giostre per bambini sul lungomare Argentina investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Pasteur la sera del 3 settembre scorso.

Molto conosciuto nella Città delle Palme, sempre presente alle cerimonie e ai cortei cittadini con la sua divisa bianca da marinaio della marina mercantile, Migliano lascia la moglie Jolanda e i figli Antonella, Patrizia e Massimo.

Foto 2 di 2



L’anziano stava andando a gettare l’immondizia nella vicina isola ecologica, quando è stato travolto da una Fiat Seicento con a bordo una coppia di coniugi residenti a Bordighera. Il conducente, un settantenne, è ora indagato per omicidio stradale. A ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati i carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia.