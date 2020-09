Internazionali d’Italia, l’armese Fognini si arrende a Humbert

Taggia. Breve incontro per Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia, che si stanno svolgendo al Foro Italico a Roma. L’armese è infatti stato battuto da Ugo Humbert dopo due set.

Nel pomeriggio il tennista di Arma di Taggia ha ceduto ai sedicesimi di finale del singolare maschile contro il francese, dopo quasi due ore di gioco, per 5-7, 6-7.

Un altro incontro finito male per Fognini che non è ancora tornato totalmente in forma dopo la delicata operazione ad entrambe le caviglie.