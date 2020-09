International Observe the Moon Night, a Ospedaletti una serata dedicata alla Luna

Ospedaletti. Stellaria aderisce all’iniziativa globale promossa dalla NASA: l’International Observe the Moon Night, che questa sera porterà migliaia di persone in tutto il mondo a volgere lo sguardo verso il nostro satellite naturale.

Grazie al supporto del Comune di Ospedaletti, Stellaria vi aspetta al Piazzale sul Mare, nei pressi dell’ex stazione, per passare una serata in compagnia della Luna. Attraverso i telescopi e binocoli messi a disposizione del pubblico sarà possibile ammirarla da vicino ed essere guidati alla scoperta della sua storia, delle sue peculiarità e delle caratteristiche meglio visibili da Terra.

Le attività saranno suddivise in due turni, dalle 21 alle 22 e dalle 22 alle 23. La partecipazione è libera ma i posti sono limitati per evitare assembramenti e vigilare sul rispetto delle norme vigenti.

Per prenotare in anticipo un posto nel turno desiderato inviare un messaggio su WhatsApp al numero +39 3485520554 indicando nominativo, numero di partecipanti e orario del turno. In caso di condizioni meteo non favorevoli l’evento sarà annullato.