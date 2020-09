Inizia un nuovo anno scolastico, l’augurio dell’Associazione A.ge della provincia di Imperia e della Regione Liguria

Imperia. L’Associazione A.ge della provincia di Imperia e della Regione Liguria augura a tutti gli insegnanti, alle dirigenti, al personale ATA e soprattutto a tutti i ragazzi un grande augurio per questo anomalo inizio anno scolastico.

«Ansie e preoccupazioni svaniranno in pochi giorni. Ognuno del personale scolastico, siamo certi, farà di tutto per rendere piacevole il rientro. In bocca al lupo a tutti» – commenta A.ge.