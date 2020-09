Taggia. La preparazione dell’Atletico Argentina è iniziata la settimana scorsa sotto gli occhi vigili di mister Paolo Sassu e la presenza costante di tutta la dirigenza.

I primi allenamenti sono stati incentrati a mettere benzina nelle gambe dei ragazzi, con lunghe sgambate sulla pista ciclabile e in spiaggia. Sul finire della prima settimana i ragazzi hanno potuto riprendere feeling con il manto erboso dello Sclavi, continuando a macinare chilometri e ridando anche confidenza al pallone con qualche esercizio e l’immancabile partitella di fine allenamento.

Abbiamo chiesto al direttore sportivo Denis Settime, sempre molto disponibile, come sta andando la preparazione e quali sono gli obiettivi per questa nuova stagione: «Penso si stia facendo un ottimo lavoro, i ragazzi stanno dando il massimo considerando la situazione in cui dobbiamo allenarci, che speriamo di risolvere presto. E’ una squadra totalmente nuova rispetto alla passata stagione, abbiamo avuto molti innesti di livello durante la preparazione e abbiamo ancora un paio di slot che potremo riempire.

Il nostro obiettivo principale è fare del nostro meglio, penseremo partita per partita cercando di portare a casa i tre punti, se questo porterà a traguardi importanti a fine stagione, ne saremo molto felici, l’importante è dare sempre il massimo.

La squadra per fare bene c’è ed è dallo scorso giugno che con tanta volontà stiamo costruendo qualcosa di importante, i ragazzi sono entusiasti, ma ora è il momento dei fatti, non vediamo l’ora che la stagione cominci».

(Foto e video di Lanteri Stefano)