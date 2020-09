Infrastrutture e Recovery Fund, Benifei (Pd): «Da Rixi fake news. È disinformato o in malafede, oppure entrambe le cose»

Genova. «Ho letto con sconcerto le fake news diffuse dal Deputato della Lega Rixi in merito al mancato inserimento nel Recovery Fund di infrastrutture strategiche per il territorio». L’affondo è del Capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, il ligure Brando Benifei, che prosegue così nella sua replica all’esponente leghista: «Rixi altera il dibattito pubblico con una serie di panzane che sono evidentemente frutto o di una gravissima disinformazione o di una cinica malafede, oppure di entrambe.

Per prima cosa parla di un fantomatico elenco di opere consegnato dal Governo alle istituzioni europee, da cui sarebbero state escluse Aurelia Bis, Pontremolese e Tunnel della Valfontanabuona. Ma di quale elenco parla, se la consegna di questo tipo di progetti da parte degli Stati Membri è prevista a gennaio e le linee guida europee in merito usciranno soltanto nei prossimi giorni?

Caro On. Rixi, non si fa così, tra l’altro dopo che il suo partito ha ostacolato queste risorse, votando contro al Parlamento Europeo: prima di dichiarare ci si informa e, anziché dire bugie per agitare le acque in vista delle elezioni, ci si batte compatti, sul territorio, per realizzare quelle opere strategiche. Invece di produrre comunicati totalmente inventati e privi di fondamento, chieda a Toti cosa ha fatto in questi anni per raggiungere quegli obiettivi».