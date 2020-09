Bordighera. Non si può di certo dire che passi inosservato: anche non volendo, basta guardare all’orizzonte per vederlo e strabuzzare gli occhi. Sì, perché Bold, il superyacht da 100milioni di dollari firmato dal design di Espen Øino ha uno stile che lo contraddistingue da tutte le altre navi.

Con i suoi 85,3 metri di lunghezza e 11 di larghezza, il superyacht, che batte bandiera delle Isole Marshall, può navigare in qualsiasi ambiente marino mantenendo una velocità massima di 23 nodi. Nel pomeriggio si è fermato in rada a Bordighera, nei pressi di Sant’Ampelio.

di 9 Galleria fotografica Il passaggio del superyacht Bold davanti a Bordighera









A disposizione degli ospiti, un eliporto con elicottero a poppa e due tender RIB Rupert Marine da 10,5 metri.

A discapito dell’aspetto da carro armato galleggiante, l’interno di Bold è curato nei minimi dettagli per garantire confort ai facoltosi ospiti, che per noleggiarlo una settimana spendono più di 1 milione di euro: i pavimenti, ad esempio, sono stati progettati scegliendo materiali lapidei sottili e leggeri per conferire allo spazio un aspetto moderno ed elegante che conserva e trattiene la luce naturale.

Sedici gli ospiti che possono godersi una crociera a bordo di Bold, coccolati da venti persone dell’equipaggio, e sistemati in tre suite vip e quattro cabine standard sul ponte principale.