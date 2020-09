Imperia. Questo pomeriggio Marco Scajola, assessore regionale uscente all’Edilizia, candidato nella lista civica Cambiamo con Toti Presidente, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione alle case popolari del capoluogo. Marco Scajola, accompagnato dall’amministratore unico di Arte Antonio Parolini, ha incontrato le imprese che stanno eseguendo i lavori agli immobili di via Vecchia Piemonte e Via Spontone, un finanziamento di 500 mila euro, volto alla rimozione dell’eternit, alla riqualificazione delle facciate ed all’efficentemento energetico.

“Un investimento importante per la vivibilità delle case popolari e per il risparmio energetico”: afferma Marco Scajola, che prosegue: “Negli ultimi cinque anni è stato messo in atto un importante programma di recupero e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito del quale abbiamo previsto interventi di recupero degli alloggi di Erp, la riqualificazione energetica degli edifici, la riqualificazione di aree degradate, l’abbattimento di barriere architettoniche e progetti innovativi, con un investimento nella provincia di Imperia di circa 3 milioni e mezzo di euro. È stato fatto tanto per il miglioramento delle abitazioni popolari, in futuro dobbiamo continuare a lavorare per migliorare la vivibilità degli immobili di Arte”.