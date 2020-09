Impianti sportivi

Imperia, Vassallo: «Palazzetto dello Sport e palestra Maggi potranno essere utilizzati dal 14 settembre»

«Ci siamo inoltre attivati con la Provincia per superare l'indisponibilità comunicata in un primo momento per le palestre. Il presidente Abbo si è assunto l'impegno di elaborare una soluzione entro i primi giorni di ottobre»