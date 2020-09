Imperia, urne chiuse. Si dimette il segretario provinciale del PD Pietro Mannoni

Imperia. «A urne chiuse (ma prima di conoscere il risultato, non essendoci alcun collegamento tra le due questioni) annuncio che si conclude la mia esperienza da segretario provinciale PD». A dichiararlo è Pietro Mannoni, storico segretario provinciale dei Dem, tra i pochi in Italia a essere stato dipendente e segretario al tempo stesso del Partito Democratico.

L’annuncio arriva alla chiusura delle urne. Mannoni spiega sui social: «Avrei voluto avviare questo passaggio già parecchi mesi fa. Dopo tanti anni in sella è, infatti, più che giusto passare la mano. Il lockdown e la difficoltà di gestire un congresso, durante la campagna elettorale, mi hanno portato a decidere di posticipare questa fase a dopo le elezioni regionali. Nella prossima direzione provinciale chiederò di far partire ufficialmente l’iter congressuale, per individuare i nuovi organismi dirigenti. Mi auguro che i livelli superiori del partito agevolino la rapidità di questo passaggio.

Ringrazio tutti gli amici e i compagni con i quali ho condiviso, in questi anni, la gestione del Partito Democratico della provincia di Imperia».