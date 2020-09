Imperia. Si riparte, questo l’imperativo deciso e carico di voglia di giocare che all’unanimità è rimbalzato sui social e sulle chat dei REDS. Una ripartenza dopo il lockdown che sa di nuovo inizio, i ricordi della stagione sportiva amaramente terminata vanno a progetti, disegni, favole, video fatti per passarsi il pallone, allenamenti virtuali e

tanto altro, ma ora bisogna riprendere sul campo, il rugby lo richiede anzi forse lo impone.

Nuovo inizio che deve sottostare alle regole sanitarie imposte dalla FIR ma nulla di problematico o insormontabile anzi la società si è attrezzata, informato lo staff dirigenziale/tecnico (composto da allenatori di tutti i livelli dall’ 1 al 3 ed alcuni in formazione) e parlato ai genitori di come affrontare gli allenamenti.

L’oratorio di Artallo non disponibile e comunque “piccolo” per poter gestire i bambini come le nuove norme prevedono, sono il preambolo della prima grande novità: la società ha spostato le sedute degli allenamenti presso i due Campi Sportivi dei Piani in Via Salvador Allende, scelta che sa di amarcord visto che i REDS muovevano i primi passi proprio su quei campi e da un pugno di bimbi di allora, oggi si parla di under 6/8/10 e 12.

Gli allenamenti si svolgeranno al campo sportivo dei Piani, il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18,15. Non mancheranno momenti di aggregazione, nel rispetto delle regole sanitarie.

«Vi aspettiamo, si riparte. Ampi spazi aperti, gioco, divertimento e amicizia, rispetto delle regole, come sempre tutto a misura di bambina/o….!» – fanno sapere i Reds.