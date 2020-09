Imperia piange l’improvvisa scomparsa di Angelo Tauro, imprenditore e dirigente sportivo

Imperia. La città piange la morte a soli 51 anni di Angelo Tauro, imprenditore nel settore delle costruzioni e dirigente dell’Imperia calcio.

La scomparsa è avvenuta nella notte all’ospedale di Imperia dove era stato ricoverato da un giorno a seguito dell’improvviso aggravarsi della malattia che lo aveva colto lo scorso anno.

Lascia la moglie Miriam e 3 figli. Il figlio Francesco, 21 anni, calciatore, lo ricorda così sulla sua pagina Facebook: «Stamattina alle 4. 20 del mattino papà Angelo ci ha lasciati per sempre! Un leone, un roccia. Non si può descrivere un uomo così, semplicemente eccezionale. Grazie per tutto, seguirò i tuoi consigli e dopo questa bruttissima caduta riusciremo a rialzarci».

Il funerale domani alle 14 al Duomo di Porto Maurizio.