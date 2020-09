Imperia. Mobilitazione di soccorsi per una donna di 83 anni che alla guida di una Daihatsu ha perso il controllo dell’auto sulla strada di Poggi, in via Ruvin finendo nel giardino di una casa sottostante.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Bianca di Porto Maurizio che hanno condotto l’anziana in codice giallo di media gravità all’ospedale di Imperia. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del capoluogo.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale del capoluogo.