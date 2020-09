La fiera odierna è allestita seguendo tutti protocolli di sicurezza anti contagio con obbligo di mascherina e si snoda lungo tutta via Angiolo Silvio Novaro.

Fino al termine delle operazioni di pulizia delle aree interessate è in vigore il divieto di transito e di sosta nel tratto compreso tra l’incrocio con Salita Peri e via Novaro. I veicoli provenienti da piazza Bixio devono svoltare a sinistra e proseguire in direzione piazza Calvi o Capo Berta.

E stata, invece, annullata a causa delle difficoltà dovute alle norme anti Covid la fiera di domenica prossima prevista in un primo tempo nel centro storico di Porto Maurizio.