Imperia, nuovi parcheggi per le moto in via Santa Lucia

Imperia. Parcheggi in arrivo a Oneglia. Precisamente in via Santa Lucia e saranno 20 nuovi stalli di sosta (gratuita) riservati ai motocicli e ciclomotori.

Saranno realizzati all’ingresso della scuola superiore ITIS nell’area davanti alla galleria ex rifugio antiaereo. I lavori partiranno a giorni e verranno segnalati da appositi cartelli.

La via in questione, pur non essendo centrale, rappresenta un importante arteria di collegamento e passaggio all’interno del quartiere imperiese. Per questo motivo, più di altre, è “famelica” di parcheggi.

La strada è senso unico in direzione mare da quando l’amministrazione Capacci abolì il doppio senso, fatto questo che provocò non poche polemiche in città, tanto che la maggioranza dell’epoca rischiò di cadere.