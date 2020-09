Imperia, musica dal vivo a Borgo Fondura con gli Shine: tribute band dei Pink Floyd

Imperia. Si riparte con la musica dal vivo. Sabato 26 settembre alle 21,30 andrà in scena il concerto della Tribute Band Shine performing Pink Floyd.

Gli Shine sono composti da Mauro Vero, chitarra e voce, Mauro Germinario, basso elettrico e voce, Agostino Anselmo, tastiere e cori, Dario Laino, chitarra, Ivan Voarino, batteria, Marco Moraglia, service Audio e Luci.

Saranno in concerto presso l’Oratorio San Giuseppe Piazzale Mons. Merello Borgo Fondura Imperia (campo dei Giuseppini).

«Il Circolo Borgo Fondura dopo lo stop imposto dalla pandemia vuole dare un messaggio di speranza – dichiara il presidente Alessandro Bongiovanni – tutto avverrà nella massima sicurezza rispettando tutte le norme previste dai DCPM in vigore sull’emergenza Anti Covid».

Il concerto sarà accompagnato dalle coreografie curate dalla Asd Scenart (info 327 7884600) di Imperia e Diano Marina. Sulle note di Shine, High hopes , The wall, Wish you were here o Money… i docenti diplomati porteranno ad esibirsi bambini e ragazzi. Un tributo ai Pink Floyd con gli allievi di danza classica, danza jazz, danza africana, danza del ventre e Hip hop.

La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati.

Per maggiori informazioni contattare: +39 3888797931.