Imperia, menù a portata di click: nasce l’app ufficiale del ristorante Wasabi 2.0

Imperia. Un’app per poter ordinare i prodotti del menù del ristorante e riceverli direttamente a casa. E’ la nuova proposta di Wasabi 2.0.

E’ nata infatti l‘app ufficiale di Wasabi 2.0, che permette a chi vorrà provare le prelibatezze del locale di ordinarle con un semplice click e di riceverle comodamente a casa. Il pagamento avverrà in contanti alla consegna. Si potrà ritirare l’ordinazione anche presso il ristorante in via XX Settembre 27 a Imperia – Porto Maurizio.

L’app si può scaricare da Apple o da Google Play. Per maggiori informazioni si può contattare Wasabi 2.0 al tel 0183667108.