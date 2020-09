Imperia. Menù a portata di click con l’app dell’Antica Taverna. Il nuovo servizio consente di poter ordinare i prodotti del menù della pizzeria-ristorante di via Carducci a Porto Maurizio e riceverli direttamente a casa in totale sicurezza.

Tramite l’app si possono infatti ordinare pizze e piatti pronti e riceverli in consegna a Imperia. Il pagamento avverrà in contanti alla consegna. Si potrà ritirare l’ordinazione anche presso il ristorante in via Carducci 63 a Porto Maurizio.

L’app si può scaricare sul proprio telefono da App Store o da Google Play.