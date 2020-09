Imperia, «La disabilità non interessa nemmeno in campagna elettorale?»

Imperia. L’associazione “Giraffa a Rotelle” ha organizzato per il 15 settembre, alle 7.30 al Parco Urbano, un incontro pubblico ed ha invitato tutti i candidati presidenti della Regione Liguria per confrontarsi e parlare di inclusione sociale e di un futuro migliore per chi è disabile.

A due giorni dall’evento, sembrerebbe però che alcuni candidati non hanno abbiano risposto all’invito, altri non avrebbero tempo, alcuni vorrebbero mandare dei delegati. L’associazione, vista l’importanza e la sensibilità delle domande che verranno poste auspica la presenza diretta dei candidati Presidenti.

«Capiamo perfettamente gli impegni dei candidati Presidenti – affermano dall’associazione – ma dal momento che questo era forse uno dei pochi incontri pubblici non comprendiamo come non possano trovare un paio d’ore per parlare di diritti umani cercando di rendere dignitosa la vita delle persone con disabilità da parte di chi amministrerà la nostra amata Liguria»

«L’associazione conferma l’evento e verranno posizionate tutte le sedie con i nomi dei candidati Presidenti – continua la nota stampa – se le sedie rimarranno vuote ogni ligure potrà trarre le proprie conclusioni in merito alla sensibilità e disponibilità dei candidati Presidenti alla Regione Liguria che non trovano nemmeno un attimo per parlare di un tema fondamentale e trasversale come la disabilità e considerando che siamo in campagna elettorale questo fa comprendere quanto possano impegnarsi dopo»