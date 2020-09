Imperia. La star irlandese del circuito “Mma” Conor McGregor, arrestato in Corsica sabato scorso (e poi rilasciato dopo 48 ore) in quanto sospettato di tentata violenza a proposito della quale il suo avvocato ha respinto ogni accusa, è nel capoluogo.

Autovetture, mercedes e auto van riconducibili al suo entourage, autisti e guardie del corpo, stazionano, infatti da ieri alla Marina di Porto. Secondo indiscrezioni la madre insieme ai figli di McGregor starebbero trascorrendo un periodo di vacanza a Imperia, stazionando su uno yacht ormeggiato nel molo lungo del porto turistico il campione irlandesi li ha raggiunti.

Conor McGregor è il più celebrato (e ricco) dei “fighters”, com vengono chiamati i lottatori di Mma, è anche il più ricco. La borsa per la sfida (perduta) contro il pugile Floyd Mayweather, gli ha fruttato, tanto per fare un esempio, di 100 milioni di dollari.

Noto per le sue intemperanze ma anche per la sua generosità potrebbe, secondo alcuni bene informati, voler intraprendere un business nel capoluogo e anche per questo motivo avrebbe voluto raggiungere la famiglia a Imperia.