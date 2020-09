Imperia, il Pd su galleria Gastaldi: «Stucco e pittura fan bella figurano ma durano poco»

Imperia. Le dichiarazioni del circolo Pd Imperia sulla situazione della galleria Gastaldi e dei lavori cittadini:

«Stucco e pittura fan bella figura, ma durano poco. Sembrerebbe il titolo fiume di un film di Lina Wertmuller, invece è il titolo, di coda, di un film che abbiamo già visto.

Le mille e una ristrutturazioni di Imperia. È la volta di galleria Gastaldi, presentata 10 mesi fa con l’enfasi cui siamo ormai abituati e ora già malridotta a causa della precarietà degli interventi: il tetto che si disgrega, l’intonaco che si stacca, le luci che traballano.

Un make up costato 245 mila euro che ora si rivela nella sua tragicomica realtà. La politica dell’amministrazione dopo due anni è sempre piú chiara, é come stare su un set cinematografico: ciò che conta è lo stupore di chi osserva, come la passeggiata nel mare oppure come l’erba della rotonda degli ulivi, finta e verde fin che il sole non la sbiadirà».