Imperia, il mercato di Oneglia pronto a tornare in piazza Goito: la proposta del Comune

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha ricevuto questa mattina a Palazzo Civico, insieme all’assessore Gianmarco Oneglio, il neo presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la volontà di trovare una collocazione definitiva per il mercato ambulante di Oneglia, dopo lo spostamento provvisorio in piazzale Maestri del Commercio causato dall’emergenza Covid-19.

Visto l’avvicinarsi del periodo autunno-inverno, l’amministrazione civica proporrà il ritorno in piazza Goito e l’allargamento in via Palestro e Piazza Maresca, riorganizzando le aree nel rispetto delle norme anti-contagio e di sicurezza, anche attraverso una rimodulazione delle metrature.