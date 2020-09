Imperia. Ieri nel salone delle opere di Cristo Re si è svolta la consegna di un graditissimo e prezioso riconoscimento al coro conClaudia da parte di Colomba Tirari, past president Unicef della provincia Imperia, alla presenza del presidente provinciale Salvatore Di Giovanni.

Il coro conClaudia di Imperia ha ricevuto ufficialmente la nomina a “Messagero di pace” così come testimoniato dalla targa ricordo. Le coriste, commosse, hanno ricevuto altresì un attestato nominativo quale ringraziamento per aver preso parte al concerto a favore dell’Unicef che si svolse il 22 dicembre 2019 in piazza San Giovanni a Imperia.

Il coro è stato accompagnato al pianoforte dal m° Tiziana Zunino, al flauto dal m° Monica Alizeri e al violoncello dalle giovanissime Cecilia Borelli e Giulia La Greca.