Imperia. E’ il commissario capo Giovanni Franco, siciliano di 33 anni, il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Imperia. Subentra a Giuseppe Lodeserto, che dopo sei anni, ha lasciato Imperia per dirigere la Mobile di Livorno.

Per Franco non è la prima volta nel capoluogo di provincia ligure: nel 2017, infatti, gli era stato affidato proprio a Imperia il suo primo incarico: «Ho avuto la possibilità di occuparmi di vari settori – ha detto – dall’ufficio di Gabinetto all’ordine pubblico e con qualche esperienza nella squadra mobile». Il commissario capo ha poi ricoperto il ruolo di vice dirigente della Squadra Mobile di Agrigento.

«Appena insediato – ha dichiarato il questore Pietro Milone – Ho subito detto che la mia priorità era quella di svolgere indagini a trecentosessanta gradi per verificare se questo territorio fosse infiltrato o meno da criminalità di tipo organizzato. La risposta migliore è avere un funzionario che proviene da una terra, dove la criminalità organizzata purtroppo esiste. Dunque, una professionalità ben precisa che si innesta in una squadra già rodata e vincente».