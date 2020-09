Imperia, il 24 ottobre riapre la piscina Cascione

Imperia. La Piscina Felice Cascione di Imperia riaprirà il 24 ottobre prossimo. È questa la decisione assunta d’intesa tra Amministrazione Comunale e Rari Nantes Imperia ‘57, gestore dell’impianto.

Sarà una giornata di festa che consegnerà alla cittadinanza imperiese ed all’intero territorio un impianto rinnovato che può guardare al futuro: dai bambini agli anziani, passando per tutte le persone diversamente abili, tutti potranno trovare la giusta motivazione per frequentare la piscina.

Dal 28 settembre sarà aperta anche la segreteria, per poter procedere alle Iscrizioni della Scuola Nuoto, per conoscere i nuovi corsi fitness, le attività della palestra e ricevere informazioni sulle nuove iniziative legate al benessere che inizieranno in autunno. Nei giorni a seguire riaprirà anche il Bar Rari.

La Rari Nantes Imperia ‘57 ha previsto nuove promozioni per la riapertura oltre ad una serie di opportunità personalizzate nella scelta degli abbonamenti e delle attività specifiche. Gli atleti delle compagini sportive di nuoto e pallanuoto (maschile e femminile) riavranno l’opportunità di tornare in acqua per gli allenamenti in vista della ripresa dei campionati.

«Il restyling della Cascione da parte del Comune di Imperia – afferma Francesca Leone presidente della Rari Nantes Imperia ‘57 – permetterà di usufruire di un impianto maggiormente efficiente, bello e funzionale. Applicheremo misure di prevenzione e sicurezza che consentano di venire a nuotare in totale serenità. Vi sarà una grande attenzione alle disposizioni ed ai protocolli sanitari da parte di tutto lo staff per consentire di poter viver l’ambiente della piscina in armonia, pensando solo al benessere che può offrire».

«Siamo lieti di poter ufficializzare la data di riapertura della piscina, struttura alla quale questa Amministrazione tiene particolarmente. Sarà un bella giornata per lo sport di Imperia. Con gli interventi che si stanno concludendo in queste settimane restituiremo alla cittadinanza un impianto all’avanguardia, molto migliorato. Ringrazio la Rari Nantes per la collaborazione di questi mesi e sono certo che gli imperiesi torneranno a frequentare la piscina con ancora maggior entusiasmo», commenta l’assessore allo Sport Simone Vassallo.