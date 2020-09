Imperia, il 10 ottobre un concerto in ricordo delle vittime del Covid

Imperia. L’emergenza Covid ha provato, e continua purtroppo ancora oggi, molte realtà del nostro Paese. In un momento così difficile è stato scelto di dedicare una serata alle persone che non sono riuscite a vincere la loro lotta in questa pandemia, sia per ricordarle, sia per provare vicinanza alle loro famiglie.

Il 10 ottobre la giovane orchestra della Riviera dei Fiori “Note libere” diretta dal maestro Marco Orazio Vallone in collaborazione con il Comitato di San Giovanni grazie ad un idea di Massimo Sasso, ha organizzato un concerto in suffragio delle vittime del Covid, per dare valore al ricordo.

L’evento si terrà sabato 1 0 ottobre alle 21,00 presso il duomo di San Maurizio ad Imperia. In rispetto della normativa anti Covid per partecipare alla funzione è necessaria la prenotazione, che sarà possibile effettuare dal 01 ottobre sul sito www.eventbride.it.

La funzione sarà resa possibile anche grazie alla partecipazione del Lions Club Nava Alpi Marittime, della Parrocchia di San Maurizio e della E20. Il Comitato San Giovanni, come da tradizione ormai quarantennale è attento alla diffusione della cultura con svariate iniziative: la collaborazione a questo evento, che unisce la musica alla memoria ne è la conferma.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ineja.it