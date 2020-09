Imperia, grande entusiasmo per l’incontro con il candidato Bissolotti in piazza San Giovanni a Oneglia

Imperia. Grande entusiasmo e apprezzamento da parte di chi ha voluto incontrare in piazza San Giovanni a Oneglia, il candidato Antonio Bissolotti, della lista Forza Italia-Liguria Popolare a sostegno di Giovanni Toti, con la richiesta di proporre per Imperia e per l’intero ponente, il “Modello Sanremo” che, nei primi anni 2000, aveva fatto della città dei fiori la capitale turistica della regione.

In quegli anni proliferavano le manifestazioni che attiravano turismo nazionale ed internazionale e prendevano corpo lungimiranti scelte infrastrutturali come la pista ciclabile, voluta con forza da Bissolotti, dove altri vedevano macchine, filobus e corriere.