Imperia, giovane pluripregiudicato dà in escandescenza e aggredisce poliziotti: arrestato

Imperia. Nella serata di ieri la Polizia di Stato è stata impegnata in un controllo specifico della zona del centro di Oneglia, recentemente interessata da vari episodi di vandalismo e disturbo della quiete pubblica. Durante una routinaria procedura di identificazione dei vari presenti, un ragazzo, privo di documenti d’identità e in palese stato di ubriachezza, si è alterato e con fare riottoso ha rifiutato di declinare le proprie generalità e minacciato gli operatori e le rispettive famiglie.

Al fine di interrompere l’escalation di violenza che contraddistingueva l’episodio, i due operatori di volante si sono visti costretti a immobilizzare l’uomo e ad accompagnarlo coattivamente presso gli uffici della locale Questura per procedere alla compiuta identificazione. Ivi il soggetto ha proseguito nella sua condotta, arrivando a colpire con uno schiaffo e con un calcio entrambi i poliziotti. Per tali azioni, l’uomo, italiano classe 1982, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Oggi l’arresto è stato convalidato dal giudice presso il Tribunale di Imperia e il giovane è stato associato presso la locale casa circondariale in stato di custodia cautelare.