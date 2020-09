Imperia. Oggetto dell’attenzione dei vandali (tutti i catarifrangenti gialli sono stati divelti), ma non solo: a pochi mesi dalla fine dei lavori costati alla collettività 245mila euro avvenuta lo scorso inverno galleria Gastaldi, nel cuore di Porto Maurizio, è già una pallida fotocopia rispetto a come era stata presentata agli imperiesi dopo il rifacimento del look.

L’intonaco bianco spalmato a vista sulle pietre risulta già in gran parte scrostato, sulla volta si notano rigonfiamenti dovuti a infiltrazioni di umidità, molte traversine risultano già piegate e non è mai stata sostituita (forse in attesa dell’assicurazione che paghi i danni) quella divelta dal passaggio di un mezzo pesante il 13 gennaio scorso.

Il progetto prevedeva in primo luogo, il risanamento della volta della galleria dall’umidità che scorre dagli strati superiori il rifacimento dei marciapiedi, il ripristino e l’implementamento delle canalette per lo smaltimento dell’acqua piovana e la riasfaltatura (forse l’unica cosa che sta reggendo) dell’intero tratto stradale interno alla galleria urbana.

Parte cospicua del progetto riguardava il nuovo impianto di illuminazione, a lampade a led ad alta resa e basso consumo, per garantire una maggiore illuminazione della galleria evitando al contempo l’abbagliamento dei conduttori dei veicoli.