Imperia, Francesco Avenoso è il nuovo direttore provinciale dell’Inps

Imperia. Dal 1 di settembre si è insediato il nuovo direttore provinciale dell’Inps di Imperia, Francesco Avenoso, dirigente dell’Istituto dal 1994, è laureato in Economia e Commercio ed ha ricoperto numerosi incarichi nell’Ente di previdenza; in particolare: Dirigente responsabile Sistema Informatico Interregionale per il Piemonte e Valle d’Aosta; Direttore delle sedi provinciali di Biella, La Spezia, Savona; Direttore Regionale della Valle D’ Aosta e Dirigente Area Entrate Contributive e Vigilanza Direzione provinciale Torino.