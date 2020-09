Imperia. Si è svolta stamane, presso la basilica concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri di Imperia Porto Maurizio, la celebrazione di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato. La funzione è stata celebrata da monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga- Imperia, alla presenza delle autorità civili e militari della provincia.

Un’occasione molto sentita da tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine della provincia e non solo. Prima della celebrazione della Messa, il questore Pietro Milone della provincia di Imperia ha premiato chi si è distinto per particolari meriti in occasione del “servizio” a favore dei cittadini, che rappresenta lo spirito e la missione di ogni operatore di Polizia.