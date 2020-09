Imperia, escursione alla scoperta del cielo stellato

Imperia. Prende il via sabato 26 settembre un’escursione alla scoperta del cielo stellato.

«Sin dalla preistoria, le stelle hanno suscitato curiosità e stupore nell’uomo che, durante i secoli, le ha ammirate da lontano, usate come guida nella notte, venerate come divinità ed infine, con l’arrivo del telescopio, osservate e studiate così da vicino da riuscire a svelare alcuni dei loro segreti. Segreti che vi racconteremo in questa escursione crepuscolare/notturna dedicata, in occasione della Notte Internazionale della Luna, all’esplorazione del firmamento e del nostro satellite.

Partendo dalla vetta del Monte Acquarone, percorreremo in discesa il sentiero che conduce fino all’abitato di Vasia, da dove, dopo aver ammirato l’imponente campanile della chiesa di Sant’Antonio abate, ci incammineremo in direzione del mare. Il Sole al tramonto illuminerà i nostri passi lungo un percorso pianeggiante attraverso gli uliveti, che ci condurrà fino alla chiesa campestre di Sant’Anna. Da lì, mentre la luce diurna si affievolisce e sopra le nostre teste compaiono Luna, stelle e pianeti, ricominceremo a salire, percorrendo verso monte l’antica via Marenca, fino a raggiungere nuovamente il nostro punto di partenza. Qui, ormai al buio e lontani dalle luci cittadine, potremo dedicarci all’esplorazione del cielo, individuando le principali costellazioni ed osservando, grazie a dei piccoli telescopi, Luna e pianeti da un’inusuale prospettiva» – dicono gli organizzatori.

SCHEDA TECNICA

Dislivello: 350 m circa

Lunghezza percorso: 7 km circa

Durata: 4,5 ore circa (comprensive di osservazione astronomica finale)

Difficoltà: E – Escursionistica

L’attività proposta è fruibile da chiunque abbia una minima preparazione fisica e voglia di stare in contatto con la natura. L’itinerario proposto non è impegnativo né come dislivello né come lunghezza e sono previste diverse soste.

DATI LOGISTICI

Ore 17.30 – Parcheggio presso il casello dell’autostrada, uscita Imperia Ovest, per compattamento auto

Ore 18.00 – Orario indicativo di inizio escursione dalla Cappella del Monte Acquarone

Rientro per le ore 22.30 circa.

INFO E PRENOTAZIONI

Alessio Bianchini: 329.355.9513

Alfero Daniele: 393.993.6660

EQUIPAGGIAMENTO

(I partecipanti troveranno sul sito myben.it i dettagli sui comportamenti da adottare secondo le norme Anticovid indicate dalle autorità!)

«Torcia (obbligatoria, meglio se frontale), scarpe tecniche con buona suola, abbigliamento adeguato alla stagione (durante l’osservazione delle stelle resteremo fermi: vi consigliamo di indossare pantaloni lunghi e portarvi una maglia pesante!), consigliati i bastoncini da trekking, borracce (limitiamo l’uso delle bottigliette di plastica) con buona scorta di acqua» – consigliano gli organizzatori.